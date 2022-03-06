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Карты Visa и Mastercard будут работать до конца срока, потом банки сами выпустят "Мир"

Карты Visa и Mastercard будут работать до конца срока, потом банки сами выпустят "Мир"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости/Прайм. Карты международных платежных систем Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия, затем банк сам выпустит карту "Мир", говорится в сообщении пресс-службы Национальной системы платежных карт (НСПК).

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