Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 845 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Кирпиченко
    А как быть со справедливостью? Награбили, уехали  и это всё? А ледоруб или "галстук Березовского" когда и для кого?Массовое бегство ...
  • Иван Попков
    У меня были самые лучшие Учителя в самой обычной советской школе. Как же я им благодарна. Нас учили доброму и вечному.Ни в одной стране...
  • Виктор
    http://www.vz.ru/news/2010/8/16/425807.html"Помощники" мигра...

А ведь проблема и в нас самих

А ведь проблема и в нас самих

Проблема не в них, а в нас: Россия не готова к решению первопричины миграционного кризиса Сказанное на Петербургском международном юридическом форуме правильно, но можно сколько угодно подсвечивать проблему и бить в набат, но всё это никак не сработает до тех пор, пока мы не займёмся решением первопричины кризиса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх