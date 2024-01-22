За год из Крыма вывезли больше трех миллионов тонн подкарантинной продукции

По информации Южного межрегионального управления Россельхознадзора, в 2023 году специалисты постоянно контролировали выполнение карантинных фитосанитарных требований для продукции, ввезенной с полуострова на территорию Российской Федерации.
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