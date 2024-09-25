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Как спасают популяцию Каспийского тюленя рассказали экологи

Как спасают популяцию Каспийского тюленя рассказали экологи

26,5 тонн брошенных рыболовных сетей извлечено со дна Каспийского моря. Об этом стало известно на международной научной конференции «Каспийское дыхание», приуроченной 65-летию Атырауского университета нефти и газа.

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