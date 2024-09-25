Как спасают популяцию Каспийского тюленя рассказали экологи

26,5 тонн брошенных рыболовных сетей извлечено со дна Каспийского моря. Об этом стало известно на международной научной конференции «Каспийское дыхание», приуроченной 65-летию Атырауского университета нефти и газа.
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