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Молдавский победил Моури на Bellator 298

В Су-Фолсе, штат Южная Дакота, состоялся турнир Bellator 298. В соглавном событии прошел бой между Валентином Молдавским и Стивом Моури.

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