Ученые обнаружили новую угрозу жизни на планете

Ученые обнаружили опасное снижение уровня кислорода в воде по всему миру. Планетарные границы представляют собой критические пороги в основных процессах земных систем, которые подвержены влиянию деятельности человека, передает Эти процессы взаимосвязаны, и изменения в одном из них могут повлиять на другие.
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