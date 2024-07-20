Ученые обнаружили новую угрозу жизни на планете

Ученые обнаружили опасное снижение уровня кислорода в воде по всему миру. Планетарные границы представляют собой критические пороги в основных процессах земных систем, которые подвержены влиянию деятельности человека, передает Эти процессы взаимосвязаны, и изменения в одном из них могут повлиять на другие.