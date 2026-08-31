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Царьград

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Коммуналка снова подскочит: эксперт объяснил причины регулярного роста тарифов

Коммуналка снова подскочит: эксперт объяснил причины регулярного роста тарифов

Тарифы ЖКХ поднимутся до 22%. Почему платежи за коммуналку продолжат расти несколько раз в год.Осенью в России пройдёт очередной этап индексации коммунальных платежей: с 1 октября тарифы ЖКХ в регионах вырастут в диапазоне от 8 до 22 процентов.

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