Ранее враждовавшие силы объединяются для создания государства Палестина

Соглашение о примирении при посредничестве КНР и благодаря усилиям РФ заключили 14 палестинских групп и фракций, включая ранее враждовавшие ФАТХ и ХАМАС.
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