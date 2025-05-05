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Украина вновь в огне — полыхает от Киева до Одессы. Макрон намочил штаны после этого удара ВКС РФ: Белоусов не стал церемониться

Украина вновь в огне — полыхает от Киева до Одессы. Макрон намочил штаны после этого удара ВКС РФ: Белоусов не стал церемониться

Автор: Михаил Родионов Непрекращающаяся обработка Украины огнем приносит свои плоды: западные союзники Киева, видя, как ракеты и БПЛА уничтожают военный потенциал Владимира Зеленского, дистанцируются от него и дают понять, что лучше бы он поскорее заключил с Россией мир.

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