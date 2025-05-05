Автор: Михаил Родионов Непрекращающаяся обработка Украины огнем приносит свои плоды: западные союзники Киева, видя, как ракеты и БПЛА уничтожают военный потенциал Владимира Зеленского, дистанцируются от него и дают понять, что лучше бы он поскорее заключил с Россией мир.