Европа повторяет сценарий СССР-1991: с русскими деньгами не получилось

Бельгия продолжает блокировать использование арестованных русских активов для помощи Украине. И не для помощи Украине тоже продолжает блокировать.
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