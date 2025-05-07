В Ивановской области сотрудник ОМВД России по Октябрьскому району города Иваново рассказала о трудовом подвиге своего дедушки в годы Великой Отечественной войны

Заместитель начальника ОМВД России по Октябрьскому району города Иваново - начальник отделения по работе с личным составом подполковник полиции Ирина Челомина рассказала о своем герое - дедушке Летине Дмитрие Яковливиче: «Мой дедушка – Летин Дмитрий Яковлевич родился 21 мая 1925 года в деревне Васинская Лухского района Ивановской области.