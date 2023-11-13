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Гладков назвал фейком данные о попытке прорыва диверсантов на «УАЗе с буквой Z»

Телеграм-канал Mash сообщил, что утром 13 ноября украинские диверсанты якобы пытались прорваться в Белгородскую область на "на УАЗе с буквой Z на борту" под видом российских солдат, но были вычислены и убиты.

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