Представлен игровой монитор Acer Nitro VG271UM3 с частотой обновления до 180 Гц

На российском рынке начал продаваться игровой монитор Acer Nitro VG271UM3, оснащённый 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением WQHD (2560x1440 пикселей), что обеспечивает плотность 109 пикселей на дюйм и чёткую, детализированную картинку.
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