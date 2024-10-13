МИД РФ назвал передачу США системы THAAD Израилю «еще одной оплеухой» Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский получил еще одну звонкую оплеуху, не добившись для страны запрашиваемой системы ПВО в то время, как Министерство обороны США подтвердило отправку Израилю батареи противоракетной обороны THAAD.
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