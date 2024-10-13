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Политика как она есть

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МИД РФ назвал передачу США системы THAAD Израилю «еще одной оплеухой» Зеленскому

МИД РФ назвал передачу США системы THAAD Израилю «еще одной оплеухой» Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский получил еще одну звонкую оплеуху, не добившись для страны запрашиваемой системы ПВО в то время, как Министерство обороны США подтвердило отправку Израилю батареи противоракетной обороны THAAD.

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