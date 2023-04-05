Popcaketv

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Российских борцов допустили до международных турниров

Российских борцов допустили до международных турниров

После заседания исполкома МОК 28 марта, на котором было принято решение допускать россиян на большие старты при соблюдении ряда условий, спортивные федерации других стран начали потихоньку выполнять требования Международного олимпийского комитета.

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