И бесплатно покажут кино! В обновленном кинотеатре «Болгария» кинопоказы без билетов

Во второй половине октября запланированы показы семейных художественных фильмов, а также пройдут выставка работ известной краснодарской художницы Натальи Самгиновой «По волнам моей памяти» и практикум-тренинг для родителей «Секреты успешного родительства».
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