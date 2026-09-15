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Царьград

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Администрация Шадринска откроет фиджитал-центр в СК «Дружба»

Администрация Шадринска откроет фиджитал-центр в СК «Дружба»

В Шадринске планируют открыть фиджитал-центр на базе спортивного комплекса «Дружба». Центр будет развивать фиджитал-спорт и беспилотные системы, а также объединять киберспорт и лазертаг.

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