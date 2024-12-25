Президент Молдавии Майя Санду отыграется на Приднестровье, если Россия не доставит газ Кишиневу. В докладе российской Службе внешней разведки уточняется, что так она заявила на недавнем совещании в Кишиневе по поводу энергобезопасности.
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