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Суд арестовал замминистра дорожного хозяйства Челябинской области Харченко

Суд арестовал замминистра дорожного хозяйства Челябинской области Харченко

Тракторозаводский районный суд Челябинска заключил под стражу до 25 февраля первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко по делу о злоупотреблении полномочиями.

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