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Царьград

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Контракт истекает: В МИД России объяснили, как будут поставлять газ после отказа Киева от транзита

Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук сообщил, что европейские потребители русского газа знают о сложившейся ситуации из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите.

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