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Рязанские новости

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В Рязанской области за неделю травмировались 475 детей

В Рязанской области за неделю травмировались 475 детей

За неделю в травматологию рязанской ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой обратились 475 детей, из них 119 с переломами, 267 с ушибами и растяжениями, 69 с ранами.

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