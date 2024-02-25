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Полмиллиарда долларов: Узбекистан серьезно нарастит поставки российского газа

Полмиллиарда долларов: Узбекистан серьезно нарастит поставки российского газа

Правительство Узбекистана планирует инвестировать полмиллиарда долларов в расширение мощностей своей системы транспортировки природного газа, чтобы обеспечить значительное увеличение импорта из России, сообщает новостной сайт Gazeta.

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