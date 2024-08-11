Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как ЦИПСО лепит фейки, а наши военблогеры их разгоняют

Как ЦИПСО лепит фейки, а наши военблогеры их разгоняют

ЦИПсО Украины получил в бюджет 30 миллионов долларов в месяц на различные фейки – будут разгонять про наступление на Курск, про мобилизацию в России и тому подобную хрень, а наши тупые военкуры будут это перепечатывать.

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Комментарии
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Андрей
наши военкурвы за хайп(приносящий бабло) готовы на всё. Пару отправить на зону-будет порядок.
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17 час.

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