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Элитная недвижимость, бизнес на миллионы и слухи о наследниках: кому достанется состояние Льва Лещенко

Элитная недвижимость, бизнес на миллионы и слухи о наследниках: кому достанется состояние Льва Лещенко

Эстрадный певец и продюсер Лев Лещенко за свою многолетнюю карьеру заработал не только всенародную любовь, но и внушительное состояние.

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