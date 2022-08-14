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Автор «Гарри Поттера» Роулинг обратилась в полицию из-за поступивших в ее адрес угроз

Автор «Гарри Поттера» Роулинг обратилась в полицию из-за поступивших в ее адрес угроз

Автор серии романов о волшебнике Гарри Поттере, знаменитая британская писательница Джоан Роулинг заявила в полицию после угроз, которые ранее поступили в ее адрес в одной из социальных сетей.

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