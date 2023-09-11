США предлагают обменять Навального — WSJ

Не дай Бог совершить эту глупость и отпустить эту мразь! Получим второго гавкающего Ходорковского! Он должен сидеть и подохнуть в тюрьме, никому не позволено предавать страну и тем более поливать её дерьмом!

Борис Леонтьев

Надо предложить обменять Анального одного на всех россиян-политзаключённых, арестованных США. Почему нет, если он им так понадобился. Это хорошо, что Запад собирает всех наших крыс в одну банку - авось сожрут друг друга.