США предлагают включить Алексея Навального в многосторонний обмен заключенными между Западом и Россией.
США предлагают обменять Навального — WSJ
Комментарии
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Олег Тимофеев
Как Ходора?
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2 час.
Сергей Oблезов
Не дай Бог совершить эту глупость и отпустить эту мразь! Получим второго гавкающего Ходорковского! Он должен сидеть и подохнуть в тюрьме, никому не позволено предавать страну и тем более поливать её дерьмом!
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1 час.
Борис Леонтьев
Надо предложить обменять Анального одного на всех россиян-политзаключённых, арестованных США. Почему нет, если он им так понадобился. Это хорошо, что Запад собирает всех наших крыс в одну банку - авось сожрут друг друга.
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1 час.
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