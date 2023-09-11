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США предлагают обменять Навального — WSJ

США предлагают обменять Навального — WSJ

США предлагают включить Алексея Навального в многосторонний обмен заключенными между Западом и Россией.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Как Ходора?
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2 час.
Сергей Oблезов
Не дай Бог совершить эту глупость и отпустить эту мразь! Получим второго гавкающего Ходорковского! Он должен сидеть и подохнуть в тюрьме, никому не позволено предавать страну и тем более поливать её дерьмом!
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1 час.
Борис Леонтьев
Надо предложить обменять Анального одного на всех россиян-политзаключённых, арестованных США. Почему нет, если он им так понадобился. Это хорошо, что Запад собирает всех наших крыс в одну банку - авось сожрут друг друга.
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1 час.

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