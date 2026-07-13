Two Geothermal Bets Are Starting to Undercut Nuclear on Cost

While the Trump administration keeps pushing domestic energy addition through funding vehicles and executive orders aimed at grid reliability and AI-driven demand growth, two next-generation geothermal developers just posted updates that move past announcements and into measurable progress on drilling and capital formation.
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