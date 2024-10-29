Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов считает, что главный арбитр матча между петербуржцами и «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре РПЛ Сергей Карасев допустил ошибку, не удалив полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.
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