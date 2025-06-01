Футбольный клуб «Ахмат» обыграл «Урал» со счетом 2:0 на матче в Грозном. Голы со стороны противника забили Георгий Мелкадзе и Даниил Зорин.
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Футбольный клуб «Ахмат» обыграл «Урал» со счетом 2:0 на матче в Грозном. Голы со стороны противника забили Георгий Мелкадзе и Даниил Зорин.
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