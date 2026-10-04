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The Eurasia Daily news agency

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"Would I be suitable for the role of first lady?": Donald Trump wanted to marry Lady Dee

"Would I be suitable for the role of first lady?": Donald Trump wanted to marry Lady Dee

From the memoirs of the brother of the deceased Princess Diana, Charles Spencer, interesting details have become known, including the current US President Donald Trump.

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