15 неловких моментов, когда родители поняли, что ребенок не унаследовал их интеллект

Дети делают и говорят глупости, просто потому что они дети. И если в большинстве случаев это смешно и весело, то иногда у родителей все же возникают опасения, что быть может это навсегда и их чадо растет не самым умным и талантливым человеком.
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