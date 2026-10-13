417 дронов атаковали Москву и Подмосковье

Ночью 13 октября к Московскому региону направлялись 417 дронов, 65 из них были уничтожены на подлёте к столице.
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