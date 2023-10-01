Русский офицер рассказал о жестокой тактике ВСУ: Добивают своих же

Украинские военнослужащие с хладнокровием убивают не только противостоящих им русских военнослужащих, но и своих соотечественников, оказавшихся в пленуВСУ пытаются ликвидировать всех своих военнослужащих, которые попадают в плен к подразделениям ВС России.