Русский офицер рассказал о жестокой тактике ВСУ: Добивают своих же

Украинские военнослужащие с хладнокровием убивают не только противостоящих им русских военнослужащих, но и своих соотечественников, оказавшихся в пленуВСУ пытаются ликвидировать всех своих военнослужащих, которые попадают в плен к подразделениям ВС России.
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