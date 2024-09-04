Мошенники донатят ВСУ около 40% украденных у россиян средств

Мошенники, которые вымогают деньги у россиян, около 40% полученных средств переводят ВСУ. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).