Джейлен Браун поставил сверху через Бола Бола

Джейлен Браун поставил сверху через Бола Бола

Форвард «Селтикс» Джейлен Браун отметился эффектный данком в матче с «Мэджик» (109:117). Браун прорвался под кольцо и поставил сверху через центрового «Орландо» Бола Бола.

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