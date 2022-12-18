Вечерняя Москва

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Конгрессмен Шифф заявил, что Трампа могут привлечь к уголовной ответственности

Конгрессмен Шифф заявил, что Трампа могут привлечь к уголовной ответственности

Американский конгрессмен Адам Шифф, который в составе специального комитета конгресса расследует штурм Капитолия, заявил, что видит достаточное количество оснований для предъявления уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу.

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