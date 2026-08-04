152 нарушения за неделю: в Твери подвели итоги работы с пешеходами и водителями

В Твери усилили контроль за соблюдением ПДД: статистика нарушений и рекомендации ГИБДД. В период с 27 июля по 2 августа 2026 года сотрудники Госавтоинспекции Твери составили 152 административных материала в отношении участников дорожного движения.
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