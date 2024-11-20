🔥 В Севастополе на пожаре в пятиэтажке погиб мужчина «К сожалению, есть 1 погибший — пожилой мужчина, его личность сейчас устанавливается», — сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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🔥 В Севастополе на пожаре в пятиэтажке погиб мужчина «К сожалению, есть 1 погибший — пожилой мужчина, его личность сейчас устанавливается», — сообщил губернатор города Михаил Развожаев.