Победители фотоконкурса самых забавных фотографий дикой природы

«Хватай жизнь за…», Победитель 2019 года / ©Сара Скиннер «Семейные разногласия», Победитель 2019 года / ©Владо-Пирса Приз зрительских симпатий 2019 года / ©Гарри Уокер «Черепаха Терри», Победитель 2020 года / ©Марк Фитцпатрик «Пробуждение енота», Победитель 2020 года / ©Чарли Дэвидсон «Прятки», Победитель 2020 года / ©Тим Хирн «О, боже!», Победитель 2021 года / ©Кен Дженсен «Думаю, лето закончилось», Победитель 2021 года / ©Джон Спирс «Давай потанцуем», Победитель 2021 года / ©Энди Паркинсон Другие великолепные снимки можно посмотреть здесь.