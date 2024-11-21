🍇 В КФУ будут выпускать профессиональных виноделов На базе университета откроют Центр компетенций виноделия, сообщили в пресс-службе КФУ имени В.
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🍇 В КФУ будут выпускать профессиональных виноделов На базе университета откроют Центр компетенций виноделия, сообщили в пресс-службе КФУ имени В.