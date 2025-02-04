#Сводка на утро 4 февраля 2025 года ▪ В Курской области стало понятно, что ВС России не сумели закрепиться в Махновке под Суджей, ВСУ вновь контролируют большую часть населённого пункта.
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#Сводка на утро 4 февраля 2025 года ▪ В Курской области стало понятно, что ВС России не сумели закрепиться в Махновке под Суджей, ВСУ вновь контролируют большую часть населённого пункта.
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