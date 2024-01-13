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Детей спокойно пустили на спектакль 18+, где имитировались сцены соития в РФ. Как это возможно?

Детей спокойно пустили на спектакль 18+, где имитировались сцены соития в РФ. Как это возможно?

Avia.pro - Новости В одном из сел Краснодарского края, Шабельское, произошел инцидент в местном Доме культуры, где был организован спектакль, предназначенный для взрослой аудитории (18+).

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Комментарии
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Марина Петрова
Господи, люди за бабло готовы на все, забыв о достоинстве, чести, совести.
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3 час.
W
Walery
Капитализм это деньги и главное - их накопление. Деньги делают деньги! Вы не знали? Вы лично что выберете... достоинство и честь или много денег? По всему страна в 90-е выбрала капитализм и деньги, спросите у молодежи постсоветского рождения что такое честь и достоинство... Вас скорее всего не поймут о чем Вы спрашиваете. ЛГБТ... это такое оружие... страна через поколение исчезнет... если не раньше.
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2 час.
людмила пригарина
&quot;Детей спокойно пустили на спектакль 18+, где имитировались сцены соития в РФ. Как это возможно?&quot; У меня другой вопрос- Как такие спектакли вообще возможны? С голой вечеринкой разобрались, вроде, а спектакли подобные что, не относятся к извращению? Кто ставит эти спектакли? Много дури и некуда деть? На СВО! Видела ролик, где маленький, прибившийся к ребятам,котенок за ночь артобстрела поседел в блиндаже. Может для отрезвления ума некоторым просто необходимо прочувствовать на собственной шкуре цену жизни....
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2 час.

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