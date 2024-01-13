Детей спокойно пустили на спектакль 18+, где имитировались сцены соития в РФ. Как это возможно?

Марина Петрова Господи, люди за бабло готовы на все, забыв о достоинстве, чести, совести.

W Walery Капитализм это деньги и главное - их накопление. Деньги делают деньги! Вы не знали? Вы лично что выберете... достоинство и честь или много денег? По всему страна в 90-е выбрала капитализм и деньги, спросите у молодежи постсоветского рождения что такое честь и достоинство... Вас скорее всего не поймут о чем Вы спрашиваете. ЛГБТ... это такое оружие... страна через поколение исчезнет... если не раньше.