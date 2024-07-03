Солдат ВСУ, которого пытался расстрелять сослуживец, выжил и сдался в плен

Боевик ВС киевского режима в ходе сражения открыл огонь по двоих однополчанам. Информацией об этом поделился призваны на территории Киевщины солдат Алексей Давыденко, который получил ранение в рамках данного происшествия и был пленён.
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