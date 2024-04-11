Премьера "Пилы 11" откладывается на год

В связи с переносом премьеры "Пилы 11" на год, создатели франшизы объявили об этом в интернете. Кукла Билли, которая является символом серии фильмов, записала видеообращение, в котором говорит о том, что создатели хотят сделать фильм идеальным и поэтому решили не спешить с его выпуском, сообщает “Союз”.