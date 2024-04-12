«Сохраняя память». Севастополь в числе регионов, где обновили дороги в честь покорителей космоса

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» за пять лет в нормативное состояние привели 208 км улиц, проспектов и бульваров, названных в честь космонавтов, конструкторов или учёных, внёсших большой вклад в развитие отечественной космонавтики.