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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Сохраняя память». Севастополь в числе регионов, где обновили дороги в честь покорителей космоса

«Сохраняя память». Севастополь в числе регионов, где обновили дороги в честь покорителей космоса

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» за пять лет в нормативное состояние привели 208 км улиц, проспектов и бульваров, названных в честь космонавтов, конструкторов или учёных, внёсших большой вклад в развитие отечественной космонавтики.

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