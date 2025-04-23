Группировка «Запад» уничтожила 28 пунктов управления БПЛА и 3 станции Starlink

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 28 пунктов управления беспилотной авиацией и 3 станции спутниковой связи Starlink ВСУ.
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