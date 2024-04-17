Рогов: новый глава командования "Юг" ВСУ готовит оборону Одессы

Украинские военные в первую очередь будут готовить оборону Николаевской и Одесской областей, а не подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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