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Рогов: новый глава командования "Юг" ВСУ готовит оборону Одессы

Украинские военные в первую очередь будут готовить оборону Николаевской и Одесской областей, а не подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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