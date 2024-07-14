Секунда, спасшая жизнь Дональда Трампа

В социальных сетях появилось снятое в самый момент покушения на Трампа видео, на котором запечатлена ошеломительная реакция снайпера Секретной службы перед тем, как он начинает стрелять по стрелку почти в тот же момент, когда тот открывает огонь по бывшему президенту США.
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