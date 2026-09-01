American Ninja Warrior Renewed For 2 More Seasons At NBC — Including A Summer Of Champions

NBC has renewed American Ninja Warrior for Seasons 19 and 20, with Mt. Midoriyama returning and a special Summer of Champions planned for 2028.
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