О нашей истинной природе

Родные мои вы уж не ругайтесь но я все же немного о грустном))… Немного об всеобщем обмане и заблуждении… Одно из основных видов оружия Системы против нас это сокрытие Знания о нашей Истиной Природе — о том, кем мы действительно являемся! Нас с детских лет учили как надо думать рационально и материально, это так называемый метод Левополушарного Образования и он является диверсией против Человечества.