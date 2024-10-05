Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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О нашей истинной природе

О нашей истинной природе

Родные мои вы уж не ругайтесь но я все же немного о грустном))… Немного об всеобщем обмане и заблуждении… Одно из основных видов оружия Системы против нас это сокрытие Знания о нашей Истиной Природе — о том, кем мы действительно являемся! Нас с детских лет учили как надо думать рационально и материально, это так называемый метод Левополушарного Образования и он является диверсией против Человечества.

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Комментарии
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владимир бандышевский
Читать и писать научился не у этих некомпетентных учителей?
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16 час.

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